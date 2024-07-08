Alıp prefabrik yapmayan bin pişman olacak! Milli Emlak’tan TATİL BELDESİ’NDE 111 bin TL’ye arazi! En az 2 milyon TL’den satılıyorken...

Balıkesir, Ayvalık satılık arazi
KÜÇÜK PREFABRİK EVLER (30-60 M²)
Bu tür evler, genellikle yazlık veya tek kişilik yaşam alanları için tercih edilir.
- Fiyat Aralığı: 150.000 TL - 300.000 TL
ORTA BÜYÜKLÜKTE PREFABRİK EVLER (60-120 M²)
Aileler için uygun olan bu evler, daha geniş yaşam alanları sunar.
- Fiyat Aralığı: 300.000 TL - 600.000 TL
BÜYÜK PREFABRİK EVLER (120 M² VE ÜZERİ)
Geniş aileler veya daha lüks yaşam alanları isteyenler için idealdir.
- Fiyat Aralığı: 600.000 TL - 1.000.000 TL ve üzeri
LÜKS PREFABRİK EVLER
Özel tasarımlar, kaliteli malzemeler ve ekstra özellikler içeren bu evler, daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.
- Fiyat Aralığı: 1.000.000 TL ve üzeri
🔔 MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?
🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.
🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.
🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.
🔸 TOKİ'DEN ARAZİ ALAMAYANLARA MÜJDE: TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için Milli Emlak, uygun fiyatlarla arazi alma fırsatı sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi uygun fiyat seçenekleri mevcut.
🔸 TAKSİT VE KREDİ İMKANI: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede yatırımcılar daha kolay bir şekilde arazi sahibi olabilirler.