Alıp prefabrik yapmayan bin pişman olacak! Milli Emlak’tan TATİL BELDESİ’NDE 111 bin TL’ye arazi! En az 2 milyon TL’den satılıyorken...

Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan bu arazi, hem yatırımcılar hem de yazlık hayali kuranlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Prefabrik ev yaparak, uygun fiyatlı bir tatil yeri elde etmek mümkün. Arazi fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, bu fırsatı değerlendirmeyenler bin pişman olabilir.

Balıkesir'de satılık 2 arazi ilanı

MİLLİ EMLAK UYGUN FİYATLI ARSA İMKANI

Tatil beldesinde uygun fiyatlı arazi fırsatı sunan Milli Emlak, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, 111 bin TL'ye satışa sunulan bir arazi, prefabrik ev yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Arazi fiyatlarının en az 2 milyon TL'den başladığı bu bölgede, böyle bir yatırımın ne kadar karlı olabileceği açıkça görülüyor.