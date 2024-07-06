





Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:





Ticaret Bakanlığı tarafından yiyecek-içecek hizmet sunulan işletmelerde denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğinden, tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlara karşı karşıya kalmamaları açısından işletmelerin belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.











