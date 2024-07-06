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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Restoran ve lokantalarda fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanlığı, restoran ve lokantalarda fahiş fiyat denetimini sürdürüyor. 2024'ün ilk 6 ayında 114.567 işletme denetlenirken, aykırılık tespit edilen 21.659 işletmeye 47.043.348,00 TL ceza kesildi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 09:08 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 09:17
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Restoran ve lokantalarda fahiş fiyata geçit yok

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Ticaret Bakanlığı, restoran ve lokantalarda menü ve fiyat listeleri denetimlerine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

21.659 İŞLETMEYE 47 MİLYON TL CEZA

Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından Türkiye genelinde 114.567 adet yiyecek - içecek işletmeleri nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 21.659 adet aykırılık tespit edildi, bu işletmelere 47.043.348,00 TL tutarında idari para cezası uygulandı.




Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:


Ticaret Bakanlığı tarafından yiyecek-içecek hizmet sunulan işletmelerde denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğinden, tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlara karşı karşıya kalmamaları açısından işletmelerin belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.



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