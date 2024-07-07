Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?

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Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki artış alıyorlar. Bu artışlar oluşan enflasyona endeksleniyor ve 6 aylık oranlar emekliler için artışta referans oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranını direkt maaşlarına yansıtırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkını alıyorlar.

Hükümet ayrıca bu oranlara ilave artışlar yaparak bir refah payı da veriyor. Yine bir süredir uygulanan taban maaş ile de emeklilere hazineden seyyanen destekler veriliyor. Yani taban maaşın altındaki emekli maaşları seyyanen ödemelerle bu rakama tamamlanıyor. Bu yıl da Ocak ayında yüzde 37 çıkan 6 aylık enflasyon oranı 11.68 puanlık refah payı eklenerek hükümet tarafından yüzde 49.25 oranına yükseltilmişti.