PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?

Emeklilerin 2024’ün tamamında aldıkları zam Haziran enflasyonu ile belli oldu. Refah payı gibi ek artışlar olmasa bile emeklilerin bu yıl aldıkları artış % 86.16 çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 06:59 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki artış alıyorlar. Bu artışlar oluşan enflasyona endeksleniyor ve 6 aylık oranlar emekliler için artışta referans oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranını direkt maaşlarına yansıtırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkını alıyorlar.

Hükümet ayrıca bu oranlara ilave artışlar yaparak bir refah payı da veriyor. Yine bir süredir uygulanan taban maaş ile de emeklilere hazineden seyyanen destekler veriliyor. Yani taban maaşın altındaki emekli maaşları seyyanen ödemelerle bu rakama tamamlanıyor. Bu yıl da Ocak ayında yüzde 37 çıkan 6 aylık enflasyon oranı 11.68 puanlık refah payı eklenerek hükümet tarafından yüzde 49.25 oranına yükseltilmişti.

Şimdi Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon oranı açıklandı ve yüzde 24.73 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyondan kaynaklı artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık enflasyon farkına yol açtı ve bu kesimin zam oranı da toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu. Şu anda refah payı oranı ise henüz belli değil. Bu şekliyle yapılan hesaplamalara göre emeklilerin yıllık artışı SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 86'yı aşarken memur emeklilerinde ve memurlarda ise yüzde 78 oranını aşmış oldu.



NASIL HESAPLANIYOR
Yıllık artışlar Ocak ve temmuz aylarındaki artış oranlarının kümülatif birleştirilmesi ile bulunuyor. bakıldığı zaman 49.25 oranında Ocak artışı ve yüzde 24.73 oranında Temmuz artışı toplandığında 73.98 rakamına ulaşılıyor. Ancak kümülatif hesap ile bu oran 86'yı geçiyor.



TABLO 1
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesap şöyle:
Aralık 2023 maaşı: 100 TL
Ocak 2024 artışı: Yüzde 49,25
Ocak 2024 maaşı: 100 X % 49.25= 149.25 TL
Temmuz 2024 artışı: 24.73
Temmuz 2024 maaşı: 149,25 X % 24.73 = 186,16 TL
2024 yıllık artış oranı: Yüzde 86,16
Haziran ayı yıllık enflasyon: Yüzde 71,60
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38-40



TABLO 2
Memurlar ve memur emeklileri için hesap şöyle:
Aralık 2023 maaşı: 100 TL
Ocak 2024 artışı: Yüzde 49,25
Ocak 2024 maaşı: 100 X % 49.25= 149.25 TL
Temmuz 2024 artışı: 19.31
Temmuz 2024 maaşı: 149,25 X % 19.31 = 178,07 TL
2024 yıllık artış oranı: Yüzde 78,07
Haziran ayı yıllık enflasyon: Yüzde 71,60
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38-40

Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?
Türkiye Hollanda’ya elendi milyonlar gözyaşlarına boğuldu! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ağladı
Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?
Hollanda’nın kaptanı Virgil van Dijk’den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri
Tasarruf paketi Meclis’te: 32 maddeden oluşuyor I Kamu çalışanlarına tek maaş zorunluluğu!
Begüm Öner Bodrum’daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: Ciddi bir fark var
Hollanda maçında VAR’dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e veda etti...
Samet Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci
Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!
MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın ikiyüzlü kararını böyle protesto ettiler
SON DAKİKA