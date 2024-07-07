Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?

NASIL HESAPLANIYOR
Yıllık artışlar Ocak ve temmuz aylarındaki artış oranlarının kümülatif birleştirilmesi ile bulunuyor. bakıldığı zaman 49.25 oranında Ocak artışı ve yüzde 24.73 oranında Temmuz artışı toplandığında 73.98 rakamına ulaşılıyor. Ancak kümülatif hesap ile bu oran 86'yı geçiyor.
TABLO 1
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesap şöyle:
Aralık 2023 maaşı: 100 TL
Ocak 2024 artışı: Yüzde 49,25
Ocak 2024 maaşı: 100 X % 49.25= 149.25 TL
Temmuz 2024 artışı: 24.73
Temmuz 2024 maaşı: 149,25 X % 24.73 = 186,16 TL
2024 yıllık artış oranı: Yüzde 86,16
Haziran ayı yıllık enflasyon: Yüzde 71,60
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38-40
TABLO 2
Memurlar ve memur emeklileri için hesap şöyle:
Aralık 2023 maaşı: 100 TL
Ocak 2024 artışı: Yüzde 49,25
Ocak 2024 maaşı: 100 X % 49.25= 149.25 TL
Temmuz 2024 artışı: 19.31
Temmuz 2024 maaşı: 149,25 X % 19.31 = 178,07 TL
2024 yıllık artış oranı: Yüzde 78,07
Haziran ayı yıllık enflasyon: Yüzde 71,60
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38-40