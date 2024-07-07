Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı artışları yüzde 24.73 olurken, memurlar ve memur emeklilerinin artışları yüzde 19.31 olarak netleşti.
Şimdi yeniden gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra bu konuda çalışma başlatılıyor. Ek artışlarla ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.
1-REFAH PAYI VERİLMESİ: Enflasyondan kaynaklı artışların üzerinde hükümet belli oranlarda artış yaparak emekli zamlarını yükseltmiş oluyor. Bu temmuz ayı içinde bu yönde beklentiler güçlendi. Yüzde 24.73 çıkan enflasyon oranına eklenecek 10 puanlık artış zam oranını yüzde 35'e taşımış olacak. Memur ve memur emeklileri için ise oran yüzde 30'u bulacak. Böylece sıfır zam tehlikesi de önlenmiş olacak.
2- ZAMLARIN EŞİTLENMESİ: Ocak ayında uygulanan bir yöntem olarak tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş artışları düşük çıkmış ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Temmuz'da ise memur emeklilerinin
artışları SSK ve Bağ-Kur'lulara göre düşük çıktı. bu durumda da bir eşitleme söz konusu olabilir. Böylece refah payı verilerek eşit zam uygulanabilir.