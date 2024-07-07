Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı artışları yüzde 24.73 olurken, memurlar ve memur emeklilerinin artışları yüzde 19.31 olarak netleşti.

Şimdi yeniden gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra bu konuda çalışma başlatılıyor. Ek artışlarla ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.