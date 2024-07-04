Haziran ihracatı 18.6 milyar Dolar

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı 18.6 milyar dolar düzeyinde kaydedilirken, yılın ilk yarısındaki ihracat 125.4 milyar dolara, 12 aylık ihracat da 257.8 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran'da takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de "2023 ile kıyasladığımızda 6 aylık ihracatta yüzde 2, 12 aylık ihracatta ise yüzde 2.5 artıdayız" ifadesini kullandı.

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