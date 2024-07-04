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A101 4 Temmuz Perşembe kataloğu! Ev hanımlarının hayalindeki indirim! Keramika tabaklarda...

A101 marketlerinde 4 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyası başlıyor. Beyaz eşyadan gıdaya, giyimden temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler tüketicilerle buluşacak. Kampanyada dikkat çeken ürünler arasında Singer dikiş makinesi, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi, çeşitli boylarda valiz setleri, züccaciye ve mutfak ürünleri yer alıyor. Büyük indirim fırsatlarını kaçırmamak için A101 marketlerine uğramayı unutmayın. İşte detaylar ve öne çıkan ürünler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:08 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:08
A101 4 Temmuz Perşembe kataloğu! Ev hanımlarının hayalindeki indirim! Keramika tabaklarda...

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A101 4 Temmuz 2024 aktüel kataloğu yayınlandı ve bu hafta oldukça çeşitli indirimli ürünler sunulacak. İşte dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatları...

A101 AKTÜEL KATALOĞU

JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL

Philips 55' UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 13.999 TL

Toshiba 43' UHD Android Led Tv 9.999 TL

Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL

Kiwi Endüstriyel Fan 1.299 TL

Piranha Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan 249 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.799 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL

Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL

Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL

Cem Nero Tava 26 cm 199 TL

Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 399 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL

Koltuk Örtüsü 129 TL

Pamuk Desenli Paspas 65 TL

Takı Organizeri 329 TL

Soft Çöp Kovası 49,50 TL

Soft Klozet Fırçası 49,50 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL

Starcom Akıllı Tartı 249 TL

Dolu Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.399 TL

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL

Pilsan Kontrollü Pony Bisiklet 799 TL

Bahçe / Palj Şemsiyesi 599 TL

PP Büyük Boy Valiz 749 TL

PP Orta Boy Valiz 649 TL

PP Kabin Boy Valiz 549 TL

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