4-9 Temmuz 2024 aktüel kataloğu! ŞOK’ta kamp indirimi başladı! Tabure, mangal, masa, terlik, piknik termosu, mug...

Şok Market'in 4-9 Temmuz tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğunda herkesin ilgisini çekecek ürünler bulunuyor. Hem ev ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenize uygun kaliteli ürünler satın alabilirsiniz.
Şok Market'in 4-9 Temmuz tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğunda herkesin ilgisini çekecek ürünler bulunuyor. Hem ev ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenize uygun kaliteli ürünler satın alabilirsiniz.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2024
Büyük Termos 799 TL,
Termos 599 TL, Piknik Termos 219 TL,
Sippro Mug 299 TL,
2 0litre Buzzy Termos 599 TL,
10 litre Buzzy Termos 499 TL,
20 litre Kamp Termos 749 TL,
Desenli Termos Çanta 179 TL, 2'li Motivasyon Matara Set 229 TL, Buz Aküsü 14,95 TL,
Kamp Taburesi 79,95 TL,
Çocuk Kamp Sandalyesi 249 TL,
Kulplu Desenli Termos Çanta 299 TL,
25x30x35 cm Termos Piknik Çantası 129 TL,
Olta Seti 699 TL,
XL Kamp Sandalyesi 549 TL,
Desenli Plaj Sandalyesi 279 TL,
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL,
Kamp Sandalyesi 249 TL,
Desenli Kamp Sandalyesi 279 TL,
Hamak 279 TL,
Cibinlik Hamak 399 TL,
Uyku Tulumu 499 TL
6 Kişilik Kamp Çadırı 999 TL,
4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL,
Kamp Matı 179 TL,
Çantalı Portatif Ocak 799 TL,
Çakmaklı Torch 449 TL,
Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL,
Kamp Tencere 199 TL,
Solar Kamp Duşu 199 TL,
Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL,
Siboplu Kamp Ocak + 230 gr Tüp 349 TL,
Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL,
Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 299 TL,
Gaz Kartuşu 227 gr 79,95 TL,
Gaz Kartuşu 230 gr 119 TL,
Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL,
Paracord Bileklik 119 TL,
Lüks Mangal 60'lık 299 TL,
Lüks Mangal 199 TL,
Çöp Şiş 19,95 TL,