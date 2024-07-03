Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu. 2024'ün ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 257,8 milyar dolara ulaştı.

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,6 milyar dolarla haziranda da ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimya ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.