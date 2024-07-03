Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Verilere göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu. 2024'ün ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 257,8 milyar dolara ulaştı.
En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,6 milyar dolarla haziranda da ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimya ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.
"DIŞ DENGEDE ÖNEMLİ BİR İYİLEŞME SAĞLAYACAĞIZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapların üzerinden açıklama yaptı.
Şimşek, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor" ifadelerini kullandı.