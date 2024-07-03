SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacaklarını bildirdi. Dış ticaret verilerini yorumlayan Şimşek, "Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5’in altına çekmektir" şeklinde konuştu. Bakan Şimşek, iyileşmenin kalıcı hale gelmesi enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikasının kilit rol oynadığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 13:04 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 13:12
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dış ticaret’ açıklaması! Hedefi duyurdu... Önemli bir iyileşme sağlayacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu. 2024'ün ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 257,8 milyar dolara ulaştı.

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,6 milyar dolarla haziranda da ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimya ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.



"DIŞ DENGEDE ÖNEMLİ BİR İYİLEŞME SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapların üzerinden açıklama yaptı.

Şimşek, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor" ifadelerini kullandı.



HEDEFİ DUYURDU

Bakan Şimşek, "Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir" dedi.


Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladıMilyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... Seni gözlerinden öpüyorum
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK provokasyonu! Dergele köyünü ateşe verdiler: Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Almanya ve İsrail’i kudurttu: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu! Bild resmen hedef gösterdi: Daha önce de asker selamı vermişti
ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan flaş açıklama
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Kremlin’den ’teröre karşı işbirliği’ mesajı
EURO 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
SON DAKİKA