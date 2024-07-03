Ziraat Bankası 139.877,76 TL ödeyecek! Vatandaşlara konut kredisi değil hibe para müjdesi geldi

Düzensiz ödemeler yapıldığı takdirde, devlet desteğinden faydalanma hakkı ortadan kalkacaktır. Devlet desteği alabilmek için, 07.04.2015 tarihinden sonra başka bir konut edinilmemiş olması şarttır.

Bir kişinin hibe para yardımını alabilmesi için, konut hesabı açtırması ve en az 36 ay süreyle hesabında düzenli olarak para biriktirmesi gerekmektedir. Hesaptan yalnızca tapusu olmayan Türk vatandaşları yararlanabilecek. Birikim yapmak isteyenler vadeli ya da vadesiz hesap açma opsiyonlarına sahiptir. Vadeli hesap açanlar bu sayede faiz geliri de elde edebilecekler.

Devlet Katkılı Konut Hesabı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ev sahibi olabilmeleri için devlet tarafından desteklenen bir tasarruf programıdır. Bu program, birikim yaparak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program kapsamında, belli şartları yerine getiren vatandaşlara, birikimlerine ek olarak devlet tarafından belirli bir miktar katkı sağlanır.

Devlet Katkılı Konut Hesabı'nın Özellikleri: Kimler Yararlanabilir: Bu hesaptan yararlanabilmek için, kişinin 07.04.2015 tarihinden sonra kendi adına kayıtlı bir konutunun olmaması gerekmektedir.