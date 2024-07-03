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Ziraat Bankası 139.877,76 TL ödeyecek! Vatandaşlara konut kredisi değil hibe para müjdesi geldi

Ev sahibi olma hayali, pek çok kişi için yaşamda önemli bir dönüm noktasıdır. Özellikle ilk kez ev sahibi olmayı düşünenler için devlet tarafından sunulan finansal destekler, bu hayalin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olabilir. Bu kapsamda Ziraat Bankası, uygun koşulları sağlayanlara tam 139.877,76 TL tutarında nakit hibe yardımı yapacak. İşte bu büyük fırsat hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:36 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:37
Ziraat Bankası 139.877,76 TL ödeyecek! Vatandaşlara konut kredisi değil hibe para müjdesi geldi

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Konut edinme hayali kuranlar için son dönemdeki artan ev fiyatlarıyla durum gittikçe zorlaşmıştı. Nakit ödemeyle ev satın almak adeta bir hayal gibi görünürken, devlet, vatandaşları tasarruf yapmaya ve bu sayede ev sahibi olmaya teşvik etmek için finansal bir katkı sunuyor.

Ziraat Bankası'nda bir konut hesabı açıp, bu hesapta düzenli birikim yapılması durumunda, belirlenen kriterleri karşılayan kişilere, konut satın alımlarında devlet tarafından nakit hibe desteği sağlanacak. Bu destekten faydalanmak için gerekenler arasında Ziraat Bankası'nda bir konut hesabı açılması ve bu hesapta düzenli olarak para biriktirilmesi yer alıyor.

Konut Hesabı: Açılışı, Koşullar ve Hibe Para Alımı

07.04.2015 tarihi itibarıyla herhangi bir konutu adına kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, En az 36 ay süreyle düzenli olarak birikim yapmış olmak, Konut edindikten sonraki ilk altı ay içinde gerekli evraklarla bankamıza müracaat edenler Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanma şansı bulacaklar.

Düzensiz ödemeler yapıldığı takdirde, devlet desteğinden faydalanma hakkı ortadan kalkacaktır.

Devlet desteği alabilmek için, 07.04.2015 tarihinden sonra başka bir konut edinilmemiş olması şarttır.

Bir kişinin hibe para yardımını alabilmesi için, konut hesabı açtırması ve en az 36 ay süreyle hesabında düzenli olarak para biriktirmesi gerekmektedir. Hesaptan yalnızca tapusu olmayan Türk vatandaşları yararlanabilecek. Birikim yapmak isteyenler vadeli ya da vadesiz hesap açma opsiyonlarına sahiptir. Vadeli hesap açanlar bu sayede faiz geliri de elde edebilecekler.

Devlet Katkılı Konut Hesabı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ev sahibi olabilmeleri için devlet tarafından desteklenen bir tasarruf programıdır. Bu program, birikim yaparak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program kapsamında, belli şartları yerine getiren vatandaşlara, birikimlerine ek olarak devlet tarafından belirli bir miktar katkı sağlanır.

Devlet Katkılı Konut Hesabı'nın Özellikleri:

Kimler Yararlanabilir: Bu hesaptan yararlanabilmek için, kişinin 07.04.2015 tarihinden sonra kendi adına kayıtlı bir konutunun olmaması gerekmektedir.

Birikim Süresi: Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca düzenli birikim yapılması şarttır.

Devlet Katkısı: Düzenli birikim yapan vatandaşlara, birikimlerine oranla devlet tarafından ek bir maddi katkı sağlanır. Bu katkı, toplam birikimin belirli bir yüzdesi kadar olabilir ve bu oran zamanla değişiklik gösterebilir.

Başvuru Koşulları: Konut alındıktan sonra ilk 6 ay içinde gerekli belgelerle bankaya başvurulmalıdır. Başvuru sürecinde, birikim yapılan hesap dökümleri ve alınan konutla ilgili belgeler talep edilir.

Katkı Kaybı: Eğer hesapta düzensiz ödemeler yapılırsa veya başka bir konut edinilirse, devlet katkısı alınma hakkı kaybedilir.

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