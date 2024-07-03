Gıda denetiminde karekod dönemi

Tarım Bakanlığı'nın, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkân sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başlandı. Bakanlıkça hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince, gönüllü olarak, https://guvenilirgida.tarimorman.gov. tr adresinden indirilip sergilenebilecek. Tüketiciler de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek.

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