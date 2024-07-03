SED yardımı ne zaman yatacak? Temmuz 2024 ZAMLI SED YARDIMI ödemesi! SED yardımı ne kadar oldu?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarını karşılamak amacıyla yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, bu yıl önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı Temmuız itibarıyla çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ne kadar olacağı merak konusuydu. Son zamlı tutar belli oldu.

ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU? AİLELERE SED DESTEĞİ NE KADAR OLDU?



Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.