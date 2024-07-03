SED yardımı ne zaman yatacak? Temmuz 2024 ZAMLI SED YARDIMI ödemesi! SED yardımı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarını karşılamak amacıyla yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, bu yıl önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı Temmuız itibarıyla çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ne kadar olacağı merak konusuydu. Son zamlı tutar belli oldu.
ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
AİLELERE SED DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.
Yüzde 20.31 artışa göre okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya çıkacak.