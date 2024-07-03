Evde bakım maaşı yatan iller 2024! Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Ödeme tarihleri ve yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı alan hak sahipleri, zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını ve miktarını öğrenmek için bekleyişte. 2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte evde bakım maaşında da artış yaşanacak. İşte Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Ödeme tarihleri ve yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde Bakım Maaşı Artışı: Memur maaşlarına gelecek olan zam oranıyla birlikte evde bakım maaşı da artış gösterecek. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına yaklaşık %20 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Yeni Evde Bakım Maaşı: Şu anda 7608,77 TL olan evde bakım maaşı, memur maaş zammıyla birlikte yaklaşık 9130 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.

Maaş Yatırma Durumu: Evde bakım maaşlarının temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin bilgiye sahip olmak için ilgili sorgulama sayfalarını veya e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.