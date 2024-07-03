3 Temmuz konut kirası kaç TL oldu? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? %25 zam sınırı bu ay kalktı mı? TÜFE hesaplama!

Son dönemde kira artış oranları ve bu oranlara getirilen sınırlamalar, kiracılar ve ev sahipleri arasında önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle kira artışında yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte, kira artışlarının nasıl belirleneceği ve üst sınırın olup olmadığı merak ediliyor. İşte konut kiralarında artış oranları ve yeni düzenlemeler hakkında bilmeniz gerekenler.
KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM
Uygulama temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. Yarından itibaren konut kira zammında Temmuz 2024 itibarıyla yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.
Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarında yüzde 25 üst sınır ifade eden uygulama, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Mayısta konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.