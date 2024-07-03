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3 Temmuz konut kirası kaç TL oldu? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? %25 zam sınırı bu ay kalktı mı? TÜFE hesaplama!

Konut kiralarında iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı Temmuz 2024 itibariyle sona erdi. Bu düzenleme, yüksek enflasyon döneminde kiracıları korumak amacıyla yürürlüğe girmişti. Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte kira artışları yeniden TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Peki, Temmuz 2024'te konut kiralarında zam oranı ne kadar olacak?

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:28 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:29
3 Temmuz konut kirası kaç TL oldu? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? %25 zam sınırı bu ay kalktı mı? TÜFE hesaplama!

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Son dönemde kira artış oranları ve bu oranlara getirilen sınırlamalar, kiracılar ve ev sahipleri arasında önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle kira artışında yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte, kira artışlarının nasıl belirleneceği ve üst sınırın olup olmadığı merak ediliyor. İşte konut kiralarında artış oranları ve yeni düzenlemeler hakkında bilmeniz gerekenler.

KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM

Uygulama temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. Yarından itibaren konut kira zammında Temmuz 2024 itibarıyla yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.

Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarında yüzde 25 üst sınır ifade eden uygulama, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Mayısta konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.

KİRA ZAMMI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak 12 aylık ortalama, konut kiraları için yeniden zam oranının üst sınırı olacak. Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak.

Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama veri ile zam yapmaya devam eden iş yerleri için haziranda kira artış oranı yüzde 62.51 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mayıs itibarıyla 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 62 seviyesini aşıyor. Bu hesapla yapılacak bir kira zammı bile 20 bin lira kirası olan kişi içiı 12 bin lira zam anlamına geliyor. Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak tabloda kiracıları en az yarı yarıya bir kira artışı bekliyor.

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