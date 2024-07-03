3 Temmuz konut kirası kaç TL oldu? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? %25 zam sınırı bu ay kalktı mı? TÜFE hesaplama!

Son dönemde kira artış oranları ve bu oranlara getirilen sınırlamalar, kiracılar ve ev sahipleri arasında önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle kira artışında yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte, kira artışlarının nasıl belirleneceği ve üst sınırın olup olmadığı merak ediliyor. İşte konut kiralarında artış oranları ve yeni düzenlemeler hakkında bilmeniz gerekenler.