2024 köprü ücretleri arttı mı? Köprü ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü...

KGM, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek köprü ücretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. KGM'nin açıklamasına göre köprü ve tünel geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. İşte güncel köprü ücretleri...
KGM, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek köprü ücretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. KGM'nin açıklamasına göre köprü ve tünel geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. İşte güncel köprü ücretleri...
KGM DUYURDU: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADI
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.
İşte o açıklama;
KGM'nin açıklamasında ise "Son günlerde bazı medya organlarında; Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verilmekte olup söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Araç geçişleri halihazırda mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri yer aldı.
GÜNCEL KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2024
🔶Çanakkale Köprüsü: 419 TL
🔶Osmangazi Köprüsü: 399 TL
🔶Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL