2024 köprü ücretleri arttı mı? Köprü ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü...

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KGM, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek köprü ücretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. KGM'nin açıklamasına göre köprü ve tünel geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. İşte güncel köprü ücretleri...

KGM DUYURDU: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADI Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.