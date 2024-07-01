Üst limit 1700 TL oldu! Post cihazlarında sistem değişti! Kredi kartlarında artık...

Pandemi döneminde talep arttı 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyetinin artması güvenli ödeme yöntemlerine olan talebi artırmıştı. Kredi kartı adedinde yüzde 15'lik artış Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15, banka kartı adedinde yüzde 8, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21 artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 176,7 milyar TL'si banka kartları, 23,4 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.

Yüzde 129 oranında büyüme yaşandı Kredi kartı ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111, banka kartı ödemelerinde yüzde 64 ve ön ödemeli kart ödemelerinde yüzde 129 oranında büyüme yaşandı. Mayıs ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme adedi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,58 milyar adede ulaştı. Bu ödemelerin 897,7 milyonu kredi kartları, 569,2 milyonu banka kartları ve 118 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Temassız ödemelerde yüzde 33 artış Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde geçen yıla göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde yüzde 46 artış oldu. İnternetten kartlı ödemeler ise geçen yıla göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 oldu. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1,028,2 milyon adede ulaştı.