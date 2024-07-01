Kök maaşa seyyanen zam var mı? 39 bin 548 TL en düşük memur maaşı! Refah payı ile 10 bin TL alan...

Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde 'emeklilere refah payı verilecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI