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Kök maaşa seyyanen zam var mı? 39 bin 548 TL en düşük memur maaşı! Refah payı ile 10 bin TL alan...

Emekli maaşlarına yapılacak zammın geri sayımı son aşamaya geldi. TÜİK, 2024 Temmuz dönemi için emekli zammının enflasyon farkı oranını açıklayacak ve ardından emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplamaları tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. Zammın maaş ödeme tarihinden önce açıklanması sayesinde, zamlı maaşlar ilk ödeme gününde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak-Haziran dönemi enflasyon farkı dikkate alındığında, emeklilere yapılacak olan zamlarla ilgili yeni maaş miktarları büyük bir merak konusu. İşte emekli maaş zammı ve refah payı ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:22 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:22
Kök maaşa seyyanen zam var mı? 39 bin 548 TL en düşük memur maaşı! Refah payı ile 10 bin TL alan...

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Emekli zammı için geri sayımda sona yaklaşıldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkı oranıyla birlikte 2024 Temmuz emekli maaş zammı hesaplamaları yapılacak ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

%25,81 olarak beklenen 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesapladığımızda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.581 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde 'emeklilere refah payı verilecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

  • 🏢 Derece: 9/1

    • Unvan: Memur (Üniversite mezunu)
    • Maaş (Ocak-Haziran): 34.235 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 41.202 TL

  • 🏢 Derece: 1/4

    • Unvan: Şube Müdürü (Üniversite mezunu)
    • Maaş (Ocak-Haziran): 49.467 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 59.533 TL

  • 👩‍🏫 Derece: 1/4

    • Unvan: Uzman Öğretmen
    • Maaş (Ocak-Haziran): 44.085 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 53.056 TL

  • 👨‍🏫 Derece: 1/4

    • Unvan: Öğretmen
    • Maaş (Ocak-Haziran): 39.781 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 47.876 TL

  • 👮‍♂️ Derece: 3/1

    • Unvan: Başkomiser
    • Maaş (Ocak-Haziran): 48.920 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 58.875 TL

  • 👮 Derece: 8/1

    • Unvan: Polis Memuru
    • Maaş (Ocak-Haziran): 44.292 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 53.305 TL

  • 👨‍⚕️ Derece: 1/4

    • Unvan: Uzman Doktor
    • Maaş (Ocak-Haziran): 82.026 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 98.718 TL

  • 👩‍⚕️ Derece: 5/1

    • Unvan: Hemşire (Üniversite mezunu)
    • Maaş (Ocak-Haziran): 40.179 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 48.355 TL

  • 🛠 Derece: 1/4

    • Unvan: Mühendis
    • Maaş (Ocak-Haziran): 50.869 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 61.221 TL

  • 🔧 Derece: 11/1

    • Unvan: Teknisyen
    • Maaş (Ocak-Haziran): 35.490 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 42.712 TL

  • 🧑‍🏫 Derece: 1/4

    • Unvan: Profesör
    • Maaş (Ocak-Haziran): 72.422 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 87.160 TL

  • 🎓 Derece: 7/1

    • Unvan: Araştırma Görevlisi
    • Maaş (Ocak-Haziran): 48.003 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 57.772 TL

  • 📖 Derece: 1/4

    • Unvan: Vaiz
    • Maaş (Ocak-Haziran): 41.582 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 50.044 TL

  • ⚖️ Derece: 1/4

    • Unvan: Avukat
    • Maaş (Ocak-Haziran): 47.823 TL
    • Tahmini Maaş (Temmuz-Aralık): 57.555 TL

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