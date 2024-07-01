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Köprü ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2024 köprü ücretleri arttı mı? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü...

Son günlerde basında yer alan haberlerde, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığı iddia ediliyor. Bu iddiaların ardından köprü ücretleri gündeme gelmiş ve vatandaşlar Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'nün güncel geçiş ücretlerini merak etmeye başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 19:57 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 19:57
Köprü ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2024 köprü ücretleri arttı mı? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü...

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KGM, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek köprü ücretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. KGM'nin açıklamasına göre köprü ve tünel geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. İşte güncel köprü ücretleri...

KGM DUYURDU: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADI

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama;

KGM'nin açıklamasında ise "Son günlerde bazı medya organlarında; Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verilmekte olup söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Araç geçişleri halihazırda mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri yer aldı.

KGM tarafından yapılan duyuruKGM tarafından yapılan duyuru

GÜNCEL KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2024

🔶Çanakkale Köprüsü: 419 TL

🔶Osmangazi Köprüsü: 399 TL

🔶Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL

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