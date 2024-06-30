Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Şırnak Gabar’daki günlük petrol üretimimiz 45 bin varili aştı





Karadeniz'de büyük potansiyel bulunduğunun altını çizen Bayraktar, "Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri Sakarya sahasında üretim faaliyetinde çalışıyor. Hedefimiz Karadeniz'de üretimi artırmak. Ağustosta 6 milyon metreküpü göreceğiz inşallah. 2025 başında ise 10 milyon metreküpe ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, bölgede rezerv artırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Karadeniz geneli için yeni lokasyonlarda petrol ve doğal gaz arama amaçlı planlama içinde olduklarını, Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Karadeniz'de üretimi artırma ve arama çalışmalarında değerlendirileceğini vurguladı. Batı Karadeniz bölgesinin öncelikli olduğunu anlatan Bayraktar, Kastamonu, Sakarya, Sinop ve Rize açıklarında sismik çalışmaları bitmiş, neredeyse sondaja hazır sahalar bulunduğunu aktardı.



GABAR'DA 41 KUYUDA 45 BİN VARİL ÜRETİM



Bayraktar, Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik üretim yapıldığına dikkati çekerek, "Yoğun çalışma devam ediyor. Üretimi belki de 100 bin varilin üzerine taşıyacak çalışma yürütüyoruz. Yılda 3 milyar dolarlık katkı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz." dedi. Gabar dışında da petrol üretim sahaları bulunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar şöyle devam etti: "15 bin varil petrol Diyarbakır'dan üretiyoruz. 20 bin varil üzerinde Batman'da üretiyoruz. Adıyaman'da 10 bin varilin üzerinde üretim var. Türkiye'nin üretimi sadece buralardan ibaret değil. Gabar'da üretimde günlük 100 bin varile geldiğimiz zaman Türkiye'de toplamda 150 bin varilin üzerinde günlük üretime ulaşmış olacağız. Üretimler Türkiye ile sınırlı değil. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız var. Azerbaycan'da projede ortağız, petrol üretiyoruz. Şahdeniz Projesi'nde ortağız. Bütün bunları bir araya getirirseniz bugün itibarıyla Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yurt içi ve yurt dışı üretimi yaklaşık 250 bin varil."





FATURADA DESTEK UYGULAMASI Bakan Bayraktar, elektrik tarifesinde yapılan fiyat değişikliğine değinerek, fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu kaydetti. Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Zaman zaman soruluyor niye benzin fiyatları Türkiye'de düşmüyor? Çünkü bir başka değişken daha var ürünlerimizde. Yani döviz fiyatı da önemli. Ama biz özellikle pandemi sürecinden başlayarak vatandaşlarımıza bir destek programı uyguladık. Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk. Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Temmuzdaki düzenlemeyi yapmasaydık toplamda oluşacak destek miktarı 584 milyar lira. Hala bugün fiyat artışlarına rağmen 1000 liralık faturada 600 lirasını devlet destek olarak karşılıyor. Doğal gazda 700 lirasını devletimiz karşılıyor. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza ne yapabilirsek bunu yapmaya gayret ediyoruz." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN