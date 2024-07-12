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Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Başvurular ne zaman yapılacak?

Temmuz ayında açıklanan memur zammının ardından, bedelli askerlik ücreti de yeniden artış gösterdi. Mevcut durumda 182.609,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, yeni zam oranlarıyla birlikte güncellendi. Bu değişiklik, bedelli askerlik yapmak isteyenler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor ve birçok kişinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 11:00 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 11:35
Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Başvurular ne zaman yapılacak?

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Memur maaş zammının netleşmesinin ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından remi olarak duyurulan bedelli askerlik ücreti kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217.871,04 TL (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olarak belirlendiğini açıkladı. Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

BEDELLİ ASKERLİK FAALİYET TAKVİMİ 2024!

S.No. Celp Dönemi Sevk Tarihi Yemin Tören Tarihi Terhis Tarihi
1 Şubat 2024 08.02.2024 06.03.2024 08.03.2024
2 Mart 2024 07.03.2024 03.04.2024 07.04.2024
3 Nisan 2024 18.04.2024 15.05.2024 18.05.2024
4 Mayıs 2024 16.05.2024 12.06.2024 16.06.2024
5 Haziran 2024 27.06.2024 24.07.2024 27.07.2024
6 Temmuz 2024 25.07.2024 21.08.2024 25.08.2024
7 Ağustos 2024 22.08.2024 18.09.2024 22.09.2024
8 Eylül 2024 19.09.2024 16.10.2024 19.10.2024
9 Ekim 2024 17.10.2024 13.11.2024 17.11.2024
10 Kasım 2024 14.11.2024 11.12.2024 14.12.2024
11 Aralık 2024 12.12.2024 08.01.2025 12.01.2025

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