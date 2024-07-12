Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Başvurular ne zaman yapılacak?

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Memur maaş zammının netleşmesinin ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından remi olarak duyurulan bedelli askerlik ücreti kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217.871,04 TL (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olarak belirlendiğini açıkladı. Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarılmıştı.