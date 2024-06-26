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Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarını yalanladı: Herhangi bir kamu zararı yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarını yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Tüm borçlulardan da bütün alacaklar, o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. " denildi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:47 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın iddialarını yalanladı: Herhangi bir kamu zararı yok

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ı yalanladı.

Yavuzyılmaz, bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğunu iddia etti.

BAKANLIK CHP'Lİ DEVİZ YAVUZYILMAZ'I YALANLADI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından "kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam ettiği" belirtildi.

CHP'li Deniz YavuzyılmazCHP'li Deniz Yavuzyılmaz

2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.

Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

KAMU ZARARI YOK
Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm borçlulardan da bütün alacaklar, o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir.

KUR OYUNUYLA ALGI PEŞİNDE
Ancak, Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu Türk lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemiştir ve tahsilatları tamamlanmış alacakları, afaki şekilde, 2024 yılı güncel döviz kurlarıyla yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın Vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

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