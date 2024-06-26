İstanbul turizminde tüm yılların rekoru! İlk 5 ayın verileri geldi

İstanbul'a mayıs ayında giriş yapan en çok ziyaretçiyi 176 bin 702 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken, 140 bin 214 kişi ile Almanya ikinci, 90 bin 318 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri üçüncü, 84 bin 587 kişi ile İran dördüncü oldu. İran'ı sırasıyla 80 bin 52 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 66 bin 170 kişi ile Fransa ve 57 bin 71 kişi ile Suudi Arabistan izledi.