08.40’ta açıklandı gözünüz aydın! SSK ve Bağ-Kur emeklisine müthiş jest

Fibabanka
10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon teklif ediyor.
ING
10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon veriyor.
İş Bankası
10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sunar.
QNB Finansbank
10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon sağlar.
TEB
10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon verir.
Türkiye Finans
10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon teklif eder.
Vakıfbank
10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.
Yapı Kredi
10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon vermektedir.