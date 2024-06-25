08.40’ta açıklandı gözünüz aydın! SSK ve Bağ-Kur emeklisine müthiş jest

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında yaptığı düzenleme ile emekli maaş dilimleri yeniden belirlendi. Bu dilimler, bankaların promosyon tutarlarını da belirliyor. Pek çok banka promosyon tutarlarını artırma eğiliminde. Özellikle Temmuz ayında bankaların promosyon kampanyalarında da artış bekleniyor.

Akbank 10.000 liranın altındaki aylıklara 6.250 TL,

20.000 lira ve üzeri aylıklara 15.000 TL promosyon sunuyor. Garanti BBVA 10.000 liranın altı için 6.250 TL,

20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL promosyon vermektedir.