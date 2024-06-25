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08.40'ta açıklandı gözünüz aydın! SSK ve Bağ-Kur emeklisine müthiş jest

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim için Temmuz ayının maaşlarına yansıyacak zam oranlarını belirlemek adına kritik bir adım oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranı %25-26 aralığında tahmin edilirken, memur emeklileri için %20-21 bandında artış öngörülüyor. Bu zam oranları, emekli maaşlarının yanı sıra bankaların promosyon tekliflerini de doğrudan etkileyecek.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:05
08.40’ta açıklandı gözünüz aydın! SSK ve Bağ-Kur emeklisine müthiş jest

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında yaptığı düzenleme ile emekli maaş dilimleri yeniden belirlendi. Bu dilimler, bankaların promosyon tutarlarını da belirliyor. Pek çok banka promosyon tutarlarını artırma eğiliminde. Özellikle Temmuz ayında bankaların promosyon kampanyalarında da artış bekleniyor.

Akbank

10.000 liranın altındaki aylıklara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri aylıklara 15.000 TL promosyon sunuyor.

Garanti BBVA

10.000 liranın altı için 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL promosyon vermektedir.

Ziraat Bankası

10.000 liranın altı için 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

DenizBank

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sağlıyor.

Fibabanka

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon teklif ediyor.

ING

10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon veriyor.

İş Bankası

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sunar.

QNB Finansbank

10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon sağlar.

TEB

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon verir.

Türkiye Finans

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon teklif eder.

Vakıfbank

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.

Yapı Kredi

10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon vermektedir.

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