Asgari ücrete noktayı koydu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan noktayı koydu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt verdi.
Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan noktayı koydu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt verdi.
KOMİSYON ARALIKTA TOPLANACAK
Işıkhan asgari ücrete zam olmayacağını komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini söyledi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK
Öte yandan dün (25 Haziran) AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ asgari ücrete ilişkin açıklama yapmıştı.
Dağ, "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2023 Aralık ayında toplanan komisyon 2024 yılı için asgari ücreti net 17 bin 2 lira olarak belirlemişti.