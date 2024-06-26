Asgari ücrete noktayı koydu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret i, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Dağ, "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 Aralık ayında toplanan komisyon 2024 yılı için asgari ücreti net 17 bin 2 lira olarak belirlemişti.