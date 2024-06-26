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SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz'da en düşük...

SSK ve Bağ-Kurlular da, memur ve memur emeklileri gibi Temmuz'da gelecek zamlı maaşlarını hesaplıyor. Gözler 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerinde. SSK ve Bağ-Kurlulara zam oranı olarak %25.81-26.61 konuşuluyor. Peki söz konusu zam oranlarıyla SSK ve Bağ-Kurlunun 2024 emekli zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 12:03 Güncelleme 26 Haziran 2024, 12:03
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz’da en düşük... 1

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için son haftaya girildi. Milyonlarca emekli, önümüzdeki aydan itibaren maaşlarına yansıtılacak zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.

SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz’da en düşük... 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla artışlar belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Bu konuda 2 tahmin bulunuyor.

SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz’da en düşük... 3

İlkini Merkez Bankası'nın bu ay yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Ekonomistlerle yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak.

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