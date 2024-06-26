SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz'da en düşük...

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İlkini Merkez Bankası'nın bu ay yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Ekonomistlerle yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak.