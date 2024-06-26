SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK girişi olanlar acil baksın! 3 kodlama emekliliği iptale kadar götürüyor

Çalışma hayatının en önemli hedeflerinden biri olan emeklilik için sigorta primlerinin düzenli ödenmesi ve fiili çalışmanın kanıtlanması gerekiyor. Ancak son yıllarda artan sahte sigorta vakaları birçok kişinin emeklilik hayallerini tehlikeye atıyor. 'Hatır sigortası' adı altında yapılan haksız kazanç girişimleri hem sigortalıyı hem de işverenleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 26 Haziran 2024, 17:06
SSK girişi olanlar acil baksın! 3 kodlama emekliliği iptale kadar götürüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2023 yılında Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin bildirdiğine göre 88 binden fazla sahte sigortalı ortaya çıkarıldı. Uzmanlar emeklilik hakkının kaybedilmemesi için 'hatır sigortası' gibi uygulamalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, sahte sigorta konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, sadece 2023 yılında 1533 sahte işyeri ve 88 bin 455 sahte sigortalının tespit edildiğini belirterek, denetimlerin teknoloji yardımıyla daha da etkinleştirildiğini vurguladı.

FİİLİ ÇALIŞMA ŞART!

Uzmanlar, emeklilik için sadece prim yatırmanın yeterli olmadığını, fiili çalışmanın da kanıtlanması gerektiğini vurguluyor. Bir yakınının işyerinde çalışmadan 'hatır sigortası' yaptıranların ileride emeklilik haklarını kaybedebileceği uyarısında bulunuyorlar.

HİZMET DÖKÜMÜNÜZDEKİ HARFLERİN ANLAMI

Vatandaşlar, e-devlet üzerinden kolayca ulaşabilecekleri hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılıyor. Özellikle 'Ş', 'K' ve 'S' gibi harflerin yer aldığı kayıtlar, sahte sigorta şüphesi olduğunu gösteriyor.

Ş (Şüpheli İş Yeri): Sigortalı bildiriminde bulunulan iş yeri hakkında denetim başlatıldığı anlamına gelir.
K (Kontrollü İş Yeri): Sahte sigorta potansiyeli yüksek görülen iş yerleri için kullanılır.
S (Sahte İş Yeri): Denetimler sonucu sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edilen iş yerleri için kullanılır.

EMEKLİLİK HAKKINIZI KAYBETMEYİN!

Uzmanlar hatır sigortası gibi uygulamalardan uzak durulması ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden SGK'ya başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde hem emeklilik hakkı kaybedilebilir hem de yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Fiilen çalışmadan kendinizi veya bir başkasını sigortalı göstermeyin.
İş yeri sahibiyseniz 'hatır sigortası' yapmayın.
Dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
Hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol edin.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile bir araya geldi
Google yetkilileri ile Dijital Telif Yasası görüşmelerinde ne yaşandı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman detayları açıkladı: Tarihi bir adım
Vakıf Katılım
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar sil baştan! Temmuz’da en az...
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı’yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda
NATO onayladı: Yeni genel sekreter Mark Rutte! İlk açıklama geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum | Başkan Erdoğan’dan tebrik
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
SON DAKİKA