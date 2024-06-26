SSK girişi olanlar acil baksın! 3 kodlama emekliliği iptale kadar götürüyor

HİZMET DÖKÜMÜNÜZDEKİ HARFLERİN ANLAMI Vatandaşlar, e-devlet üzerinden kolayca ulaşabilecekleri hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılıyor. Özellikle 'Ş', 'K' ve 'S' gibi harflerin yer aldığı kayıtlar, sahte sigorta şüphesi olduğunu gösteriyor.

Ş (Şüpheli İş Yeri): Sigortalı bildiriminde bulunulan iş yeri hakkında denetim başlatıldığı anlamına gelir.

K (Kontrollü İş Yeri): Sahte sigorta potansiyeli yüksek görülen iş yerleri için kullanılır.

S (Sahte İş Yeri): Denetimler sonucu sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edilen iş yerleri için kullanılır.

EMEKLİLİK HAKKINIZI KAYBETMEYİN! Uzmanlar hatır sigortası gibi uygulamalardan uzak durulması ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden SGK'ya başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde hem emeklilik hakkı kaybedilebilir hem de yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR Fiilen çalışmadan kendinizi veya bir başkasını sigortalı göstermeyin.

İş yeri sahibiyseniz 'hatır sigortası' yapmayın.

Dolandırıcılara karşı dikkatli olun.

Hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol edin.