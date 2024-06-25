PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TL mevduat 10 trilyonu aştı: 2.5 ayda 1.6 trilyon arttı

Bankalardaki TL mevduat 29 Mart’a göre 1.6 trilyon lira artarak 10.3 trilyona ulaşırken, döviz hesapları ise 188.2 milyar dolara indi.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
TL mevduat 10 trilyonu aştı: 2.5 ayda 1.6 trilyon arttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık, enflasyonla mücadeleden taviz verilmemesi ve önümüzdeki dönemde kurun reel olarak değer kazanamayacağı beklentisi, Türk Lirası mevduatta tarihi bir eşiğin geçilmesini sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, TL mevduatın büyüklüğü 14 Haziran tarihi itibarıyla, 10 trilyon sınırını aşarken, döviz hesaplarındaki çözülme tam gaz devam ediyor. BDDK verilerine göre 14 Haziran itibarıyla toplam mevduat 16.4 trilyon liraya ulaşırken, TL mevduatın büyüklüğü ise 10.3 trilyon lira oldu. TL mevduatta 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 1 trilyon 625 milyar liraya ulaştı. TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 56.2'den 62.9'a çıktı. TL mevduatta Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından yaşanan artış 4.1 trilyona ulaştı.

DÖVİZDE ÇÖZÜLME
Yerli yatırımcıların Türk Lirası'na geçişi, döviz hesaplarındaki hızlı çözülmeye de yansıdı. 29 Mart'ta 210.4 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 14 Haziran itibarıyla 188.2 milyar dolara indi. Bu süreçte döviz hesaplarındaki çözülme 22.2 milyar dolara ulaştı. 29 Mart'tan bu yana bireysel döviz hesaplarında 12.2 milyar, şirketlerin hesaplarında 10 milyar dolar çözülme yaşandı. 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lira ile rekor kıran kur korumalı mevduatta (KKM), o tarihte başlayan düşüş 42 haftadır kesintisiz devam ediyor. KKM'nin büyüklüğü 7 Haziran'da 2 trilyon 98 milyar liraya indi. Zirveden bu yana yaşanan düşüş 1 trilyon 210 milyar liraya ulaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar’da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Türk Telekom
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
A Milli Takımımız’ın 3 eski oyuncusu Çekya maçını masaya yatırdı: Hak eden formayı giysin, artık maceraya girilmesin!
AK Parti’de 7 ilin il başkanı değişti! İşte o iller...
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji raporu yayımladı: Ferahlama geliyor I Sıcaklıklar düşecek mi?
Tarihi zirve hazırlığı sürüyor! Kremlin’den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: BRICS için görüşmeler sürüyor
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etti! Çocuk kabul etmiyorum mesajı tepki topladı! Kızının ikinci telefonunu bulmuştu...
AK Parti’de MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...
Galatasaray’a transferde müjde gibi haber! Okan Buruk bu karara çok sevinecek... Girişimler başlıyor
SON DAKİKA