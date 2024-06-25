TL mevduat 10 trilyonu aştı: 2.5 ayda 1.6 trilyon arttı

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık, enflasyonla mücadeleden taviz verilmemesi ve önümüzdeki dönemde kurun reel olarak değer kazanamayacağı beklentisi, Türk Lirası mevduatta tarihi bir eşiğin geçilmesini sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, TL mevduatın büyüklüğü 14 Haziran tarihi itibarıyla, 10 trilyon sınırını aşarken, döviz hesaplarındaki çözülme tam gaz devam ediyor. BDDK verilerine göre 14 Haziran itibarıyla toplam mevduat 16.4 trilyon liraya ulaşırken, TL mevduatın büyüklüğü ise 10.3 trilyon lira oldu. TL mevduatta 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 1 trilyon 625 milyar liraya ulaştı. TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 56.2'den 62.9'a çıktı. TL mevduatta Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından yaşanan artış 4.1 trilyona ulaştı.

DÖVİZDE ÇÖZÜLME

Yerli yatırımcıların Türk Lirası'na geçişi, döviz hesaplarındaki hızlı çözülmeye de yansıdı. 29 Mart'ta 210.4 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 14 Haziran itibarıyla 188.2 milyar dolara indi. Bu süreçte döviz hesaplarındaki çözülme 22.2 milyar dolara ulaştı. 29 Mart'tan bu yana bireysel döviz hesaplarında 12.2 milyar, şirketlerin hesaplarında 10 milyar dolar çözülme yaşandı. 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lira ile rekor kıran kur korumalı mevduatta (KKM), o tarihte başlayan düşüş 42 haftadır kesintisiz devam ediyor. KKM'nin büyüklüğü 7 Haziran'da 2 trilyon 98 milyar liraya indi. Zirveden bu yana yaşanan düşüş 1 trilyon 210 milyar liraya ulaştı.