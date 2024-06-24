Benzin ve motorine zam mı geldi 2024? 1 LT benzin ve mazot fiyatı kaç TL oldu? 24 Haziran güncel akaryakıt fiyat listesi (EPGİS)

Son günlerde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarına olan ilgisini artırıyor. Peki, bu durum benzin ve motorin fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...





BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.