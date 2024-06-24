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Benzin ve motorine zam mı geldi 2024? 1 LT benzin ve mazot fiyatı kaç TL oldu? 24 Haziran güncel akaryakıt fiyat listesi (EPGİS)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'de de benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son zam haberiyle birlikte, 24 Haziran 2024 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatları artış gösterdi.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 11:42 Güncelleme 24 Haziran 2024, 11:42
Benzin ve motorine zam mı geldi 2024? 1 LT benzin ve mazot fiyatı kaç TL oldu? 24 Haziran güncel akaryakıt fiyat listesi EPGİS

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Son günlerde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarına olan ilgisini artırıyor. Peki, bu durum benzin ve motorin fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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