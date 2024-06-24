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Temmuzda bedelli askerlik ücretlerine kaç TL zam gelecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2024? Hesaplama formülü!

Temmuz ayı yaklaşırken, bedelli askerlik ücreti yeniden gündeme geliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Bu zam oranıyla birlikte memur aylık katsayısı güncellenecek ve böylece Temmuz-Aralık 2024 dönemini kapsayan bedelli askerlik ücreti de belli olacak.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 14:28 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:28
Temmuzda bedelli askerlik ücretlerine kaç TL zam gelecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2024? Hesaplama formülü!

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Temmuz 2024 bedelli askerlik ücreti, emekli ve memur zammı öncesi gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları, temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zamlarını belirleyecek. Memur zammının açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretleri de kesinlik kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Temmuz Aralık döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıklanacak. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar netlik kazanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı.



Bedelli askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.

Temmuz bedelli askerlik ücreti açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.



Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

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