Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor

Kurumlar Vergisi Kanunu 'nda yeni bir bölüm açılarak, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi (küresel asgari kurumlar vergisi) alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yeni bir vergi paketi hazırladı. Söz konusu vergi paketi ile özellikle günlük hasılatlar kontrol edilecek. Öte yandan paketle vergide usulsüzlük cezalarında büyük artış olacak. Yeni vergi paketi nde bahşiş ve motokurye gelirlerine de vergi geliyor. Kirayı elden verenler, kripto para, GYO'lara kazanç üzerinden vergi gibi birçok kalem de vergi paketi içerisinde yer alıyor.

Başta AB ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülkede yasalaşan küresel asgari kurumlar vergisinde, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerleri asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutuluyor.

Bu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödenen kurumlar vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıdaysa uygulamayı yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını tahsil edebilecek. Asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkeler, vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş oluyor.

Türkiye'de nihai ana işletmesi yurt dışında bulunan 1024 grup yer alırken bunların ülkede 2 bin 134 işletmesi bulunuyor.