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3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik... 3'ü 1 arada torba yasa listesi çıktı!

Torba Yasa 2024, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor ve araştırılıyor. Daha önce birçok maddesi kabul edilen çalışmada, kalan maddelerin ne olacağı büyük bir merak konusu. Özellikle emeklilere yönelik düzenlemelerin ön planda olması, 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak anılmasına neden oldu. Peki, Torba Yasa 2024 ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşülüyor mu, içeriğinde neler var? İşte son durum...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 14:24 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:24
3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik... 3’ü 1 arada torba yasa listesi çıktı!

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Torba Yasa'nın kalan maddeleriyle ilgili beklentiler artmaya devam ediyor. 86 maddelik torba kanunda önemli adımlar atılmış ve birçok düzenleme yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi.

Gözler Bakan Işıkhan'da

Torba Yasa'nın içeriği ve çıkış tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili son açıklamasında, staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtti. Bu açıklama, torba yasa araştırmaları yapan vatandaşlar için net bir bilgi sağladı.

Beklenen Torba Yasa İçeriği ve Maddeleri

Henüz netleşmemiş olan maddeler arasında ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 gün gibi konular gündeme geliyor. Bakan Işıkhan, ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlattıklarını ve isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurduklarını açıkladı.

Ancak, bu düzenlemelerin torba yasada olup olmayacağı hala merak konusu.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi sağlanmıştı. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.

Bağ-Kur 7200 Gün Düzenlemesi

Bağ-Kur'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalar devam ediyor. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen bir söz olduğunu ve mutlaka yerine getirileceğini belirtti. Bu adımların bütçe disiplini doğrultusunda atılacağı vurgulandı.

Torba Yasa Ne Zaman Açıklanacak?

Torba yasanın kalan maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor, ancak henüz net bir tarih belirlenmiş değil. Son olarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girmişti.

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