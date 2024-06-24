3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik... 3’ü 1 arada torba yasa listesi çıktı!

Ancak, bu düzenlemelerin torba yasada olup olmayacağı hala merak konusu. 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi sağlanmıştı. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.

Bağ-Kur 7200 Gün Düzenlemesi Bağ-Kur'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalar devam ediyor. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen bir söz olduğunu ve mutlaka yerine getirileceğini belirtti. Bu adımların bütçe disiplini doğrultusunda atılacağı vurgulandı.

Torba Yasa Ne Zaman Açıklanacak? Torba yasanın kalan maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor, ancak henüz net bir tarih belirlenmiş değil. Son olarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girmişti.