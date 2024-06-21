Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?

KÖK AYLIKLAR NE OLACAK?
Bilindiği gibi taban maaş Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Bu zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi de gündemde. Burada beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak. Burada ortaya çıkan formüllerden birisi de kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi. Yani önce 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması ardından enflasyon artışının eklenmesi yönünde. Bu gerçekleştiği zaman çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye çıkmış olacak ve bundan sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.
NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Tüm bu çalışmaların neticesi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Burada ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamına göre formüller devreye girecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Verilecek karardan sonra yasal düzenleme hemen Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe sokuluyor ve o ay içinde farklar belli bir takvim çerçevesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.
4 MİLYON EMEKLİ ÇALIŞIYOR
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığını belirten Ergün, "Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir." dedi.