Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?





KÖK AYLIKLAR NE OLACAK?

Bilindiği gibi taban maaş Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Bu zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi de gündemde. Burada beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak. Burada ortaya çıkan formüllerden birisi de kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi. Yani önce 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması ardından enflasyon artışının eklenmesi yönünde. Bu gerçekleştiği zaman çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye çıkmış olacak ve bundan sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.