Almanya’da grevler nedeniyle kaybedilen iş gününde yüzde 126 artış: 1,5 milyona ulaştı

Buna rağmen, WSI'ye göre 2013-2022 yılları arasında uluslararası karşılaştırmalarda Almanya 8. olarak alt orta sıralarda yer aldı.

2013-2022 yılları arasında ortalama 103 günle Belçika, 1000 çalışan başına endüstriyel eylem nedeniyle en fazla gün kaybının yaşandığı ülke olurken, bu ülkeyi sırasıyla 92 ve 90 gün ile Fransa ve Finlandiya takip etti. Almanya'da ise bu rakam 18 gün olarak kayıtlara geçti.