Almanya’da grevler nedeniyle kaybedilen iş gününde yüzde 126 artış: 1,5 milyona ulaştı

Hans Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün (WSI), 2023'e ilişkin endüstriyel anlaşmazlık raporuna göre, Almanya'da ücret anlaşmazlıkları nedeniyle kaybedilen iş günü sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 126 artarak 1,5 milyona ulaştı.
Ülkede 2022'de 674 bin iş günü kaybı kayıtlara geçerken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı grevler sonucunda, 1,5 milyon iş günü kaybına yükseldi.
2006'DAN BERİ EN YÜKSEK RAKAM KAYITLARA GEÇTİ
En son 2015'te grevler nedeniyle iş gücü kaybında rekor görülmüştü. Geçen yıl 10 binden fazla iş bırakma eyleminin eşlik ettiği 312 endüstriyel anlaşmazlık kayıtlara geçerken, bu 2006'dan beri tutulan endüstriyel anlaşmazlık sayısında en yüksek rakam oldu.
Söz konusu anlaşmazlıklara yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak satın alma gücü sebep olurken, 2024'ün de "yoğun endüstriyel eylemlerin yaşanacağı yıl" olması bekleniyor.
2024'ün başında Alman Demir Yolları'nda (Deutsche Bahn) tren makinistlerinin grevleri, çiftçilerin protestoları, Lufthansa yer personeli ile havalimanları güvenlik personeli grevleri, Almanya'nın kalıcı bir grevde olduğu izlenimini oluşturmuştu.