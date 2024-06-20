Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak?

1 Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bu oranlar da 3 Temmuz'da belli olacak. Zam oranları kök aylıklara yansıtılırken, taban aylık konusu da yeniden değerlendirilecek. Ocak'ta 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık ödemesinin bir kez daha artırılıp artırılmayacağı Temmuz başında karara bağlanacak.

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Artış için enflasyon verileri de dikkate alınacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25 seviyesinde bekleniyor. Eğer taban aylığa bu artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 12 bin 500 liraya çıkacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti.