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Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak?

Milyonlarca emeklinin kök maaşına yansıtılacak zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, taban aylıklar da yeniden değerlendirilecek. Artış için enflasyon verileri dikkate alınacak. En az yüzde 25 artış bekleniyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:03
Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak? 1

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bu oranlar da 3 Temmuz'da belli olacak. Zam oranları kök aylıklara yansıtılırken, taban aylık konusu da yeniden değerlendirilecek. Ocak'ta 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık ödemesinin bir kez daha artırılıp artırılmayacağı Temmuz başında karara bağlanacak.

Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak? 2

3 FORMÜL VAR
Artış için enflasyon verileri de dikkate alınacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25 seviyesinde bekleniyor. Eğer taban aylığa bu artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 12 bin 500 liraya çıkacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti.

Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak? 3

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.52 olan Haziran ayı TÜFE tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşir ve taban aylığa yansıtılırsa en düşük aylık ödemesi 12 bin 581 liraya ulaşacak.

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