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BP, Opet, Shell, Petrol Ofisi...⛽ Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: 21-22 Haziran 1.64 TL ZAMLI benzin-motorin-LPG listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Son dakika gelişmesi olarak, akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan ve daha önce 1,64 TL olarak açıklanan zam, beklenmedik bir şekilde ertelendi. İlk duyuruya göre bu artış gece yarısında başlayacaktı, ancak alınan son dakika kararıyla uygulama süresiz olarak ertelendi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:52 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:52
BP, Opet, Shell, Petrol Ofisi...⛽ Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: 21-22 Haziran 1.64 TL ZAMLI benzin-motorin-LPG listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

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Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili planlanan zam gece yarısından itibaren uygulanacak ancak beklenen zam miktarında bir erteleme kararı alındı. Dün duyurulan 1,64 TL'lik zam miktarı, gece yarısından itibaren benzine 1,64 TL, motorine ise 1,63 TL olarak gerçekleşecekti. Ancak son dakika gelişmesiyle bu zam ertelendi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve zam hakkında tüm merak edilenler...

📈 AKARYAKIT ZAM ERTELENDİ!

Dün beklenen 1,30 TL'lik zam oranının üzerine çıkarak, bugün benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılacağı netleşti. Ancak son dakika gelişmesiyle zamların ileri bir tarihe ötelendiği duyuruldu. Bayram öncesinde ise mazot fiyatlarına 1,34 TL'lik bir artış yapılmıştı.

🛢️ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 HAZİRAN 2024)

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzine: 40,14 TL
  • Motorine: 40,56 TL
  • LPG (Otogaz): 19,41 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzine: 40,26 TL
  • Motorine: 40,65 TL
  • LPG (Otogaz): 19,88 TL

Ankara

  • Benzine: 41,24 TL
  • Motorine: 41,63 TL
  • LPG (Otogaz): 19,85 TL

İzmir

  • Benzine: 41,52 TL
  • Motorine: 42,00 TL
  • LPG (Otogaz): 19,47 TL

🔴BRENT PETROL FİYATI

Dün Brent petrolü varil fiyatı 85,84 dolara kadar yükselmiş, günü ise 85,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün ise saat 09.31 itibarıyla Brent petrolü varil fiyatı, kapanışa göre %0,11 artışla 85,16 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 80,55 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında tırmanan gerilim, piyasalarda endişe yaratıyor. Bu gelişmeler arzda kesinti riski yaratarak fiyatları yukarı çekiyor.

Bununla birlikte, ABD ve Çin gibi büyük tüketicilerdeki talep endişeleri, fiyatların yükselişini sınırlıyor. Brent petrolü için teknik olarak 85,64 ile 86,58 dolar arasının direnç, 84,7 ile 83,76 dolar arasının ise destek bölgesi olarak takip edileceği belirtiliyor.

Akaryakıtta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek!Akaryakıtta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek!
Akaryakıtta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek!

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