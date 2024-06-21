BP, Opet, Shell, Petrol Ofisi...⛽ Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: 21-22 Haziran 1.64 TL ZAMLI benzin-motorin-LPG listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili planlanan zam gece yarısından itibaren uygulanacak ancak beklenen zam miktarında bir erteleme kararı alındı. Dün duyurulan 1,64 TL'lik zam miktarı, gece yarısından itibaren benzine 1,64 TL, motorine ise 1,63 TL olarak gerçekleşecekti. Ancak son dakika gelişmesiyle bu zam ertelendi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve zam hakkında tüm merak edilenler...