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TOKİ kura sonuçları e-Devlet'te! Milyonları ilgilendiren resmi açıklama geldi

TOKİ sonuçlarını merak eden milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinden geldi. X üzerinden yapılan açıklamada TOKİ kura sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:07 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:12
TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te! Milyonları ilgilendiren resmi açıklama geldi

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Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunanlara yönelik açıklamada bulundu.

e-DEVLET'TEN SORGULANABİLECEK
X platformu üzerinden yapılan açıklamada "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler" denildi.

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.

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