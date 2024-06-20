Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: "Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir ve güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere ve sonraki yıl tek haneye düşmesi muhtemel." dedi. ENFLASYON KESKİN BİR DÜŞÜŞ SÜRECİNİN EŞİĞİNDE

Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonda keskin bir düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere gerileyeceği tahmininde bulundu.

TEK HANE İÇİN TARİH VERDİ

Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şimşek, "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl orta onlu seviyelere ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir" dedi. Şimşek, "Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor" ifadesini kullandı.