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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: "Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 14:24 Güncelleme 20 Haziran 2024, 14:24
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir ve güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere ve sonraki yıl tek haneye düşmesi muhtemel." dedi.

ENFLASYON KESKİN BİR DÜŞÜŞ SÜRECİNİN EŞİĞİNDE
Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonda keskin bir düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere gerileyeceği tahmininde bulundu.

TEK HANE İÇİN TARİH VERDİ
Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şimşek, "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl orta onlu seviyelere ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir" dedi.

Şimşek, "Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, ayrıca Türkiye'nin neden BRICS'e üye olmadığına ilişkin gelen bir soruyu, Türkiye'nin ana ortağının Avrupa Birliği (AB) olduğu ve AB'den ayrılamayacağı şeklinde yanıtladı.

Şimşek'in Londra temasları cuma gününe kadar devam edecek.

ŞİMŞEK, YÜZLERCE YATIRIMCIYLA BİR ARAYA GELİYOR
Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla bir araya geliyor.

Londra'da kritik temaslar

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