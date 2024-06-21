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Çeyrek, gram alacaklar dikkat! Altın fiyatları alevlendi! Bayram sonrası altın fiyatları netleşti!

Altın ve para piyasalarında tanınan uzman İslam Memiş, son değerlendirmelerinde altın ve gümüş piyasaları için kar satışı öngörüsünde bulunarak, bu durumun önümüzdeki perşembe günü gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor. Memiş'in analizleri, piyasa hareketlerinin sıkı bir şekilde izlenmesinin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:03
Çeyrek, gram alacaklar dikkat! Altın fiyatları alevlendi! Bayram sonrası altın fiyatları netleşti!

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Altın piyasalarında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Yeni güne ons altının öncülüğünde başlayan altın fiyatları, göz kamaştırıcı bir yükseliş sergiliyor. Özellikle gram altın fiyatları, ons altının yükselişiyle birlikte güçlü bir ivme kazanarak rekor seviyelere doğru ilerliyor. İşte haftalık altın fiyatları ve tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD'den gelen makro veriler, enflasyonist baskıların azaldığına ve ekonominin yavaşladığına işaret ederek Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Avrupa'daki jeopolitik gerilimler ve siyasi belirsizlikler de altın talebini artıran unsurlar arasında yer aldı.

ABD'den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi sinyalleri piyasalarda fiyatlamalarda etkili oldu. Özellikle perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde piyasaları etkileyecek önemli ekonomik veriler bulunuyor. Özellikle Çin'den ve Avrupa'dan gelecek veriler ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından takip edilecek.

BAYRAM SONRASI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

🌟 ALTIN (TL/GR)

  • Alış: 2.495,07
  • Satış: 2.495,44

📿 22 Ayar Bilezik

  • Alış: 2.268,60
  • Satış: 2.292,78

🌍 Altın (ONS)

  • Alış: 2.363,65
  • Satış: 2.363,95

💵 Altın ($/kg)

  • Alış: 75.562,00
  • Satış: 75.573,00

🌍 Altın (Euro/kg)

  • Alış: 81.311,00
  • Satış: 81.322,00

🏛️ Cumhuriyet Altını

  • Alış: 16.114,00
  • Satış: 16.377,00

🌙 Yarım Altın

  • Alış: 8.118,00
  • Satış: 8.213,00

🔸 Çeyrek Altın

  • Alış: 4.047,00
  • Satış: 4.111,00

🎖️ Reşat Altını

  • Alış: 16.146,47
  • Satış: 16.409,95

🔱 Kulplu Reşat Altını

  • Alış: 16.148,69 🔱
  • Satış: 16.412,20 🔱

🌟 22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 2.271,48 💰
  • Satış: 2.401,93 💰

📜 18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.821,40 📜
  • Satış: 1.821,67 📜

🌟 14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.339,06
  • Satış: 1.763,16

🏛️ Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • Alış: 39.705,98
  • Satış: 40.352,92

🔹 Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 80.404,62
  • Satış: 81.997,94

🌙 Gremse Altın

  • Alış: 39.705,98
  • Satış: 40.626,25

🎖️ Ata Altın

  • Alış: 16.378,72
  • Satış: 16.797,15

🔸 Tam Altın

  • Alış: 15.882,39
  • Satış: 16.200,80

🌍 Külçe Altın ($)

  • Alış: 75.700,00
  • Satış: 75.750,00

🔱 Has Altın

  • Alış: 2.482,60
  • Satış: 2.482,97

🌙 Hamit Altın

  • Alış: 16.146,47
  • Satış: 16.409,95
Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunluElinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu
Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu

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