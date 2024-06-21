Çeyrek, gram alacaklar dikkat! Altın fiyatları alevlendi! Bayram sonrası altın fiyatları netleşti!

Altın piyasalarında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Yeni güne ons altının öncülüğünde başlayan altın fiyatları , göz kamaştırıcı bir yükseliş sergiliyor. Özellikle gram altın fiyatları, ons altının yükselişiyle birlikte güçlü bir ivme kazanarak rekor seviyelere doğru ilerliyor. İşte haftalık altın fiyatları ve tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD'den gelen makro veriler, enflasyonist baskıların azaldığına ve ekonominin yavaşladığına işaret ederek Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Avrupa'daki jeopolitik gerilimler ve siyasi belirsizlikler de altın talebini artıran unsurlar arasında yer aldı.