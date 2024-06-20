Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Londra’da milyarlarca dolarlık temas | Yüzlerce yatırımcıyla bir araya gelecek

Ayrıca düşünce kuruluşu Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak. Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, Türkiye'nin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.

Bakan Şimşek, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisini daha önce şu sözlerle özetlemişti:

"Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var. Çünkü hikâyesi olan ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz. Türkiye'nin hikâyesi zaten güçlü, büyük, gelişen bir ekonomi. Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi."