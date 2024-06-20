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Artık her kuyumcuda zorunlu! Elinde gram altını olanlara yeni dönem!

"Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu, kuyumcular ve alıcılar arasında yaygın bir endişe kaynağı olmuştur. Ancak bu sorun artık çözüme kavuşuyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e verdiği demeçte, yeni uygulamayla her gram altının Darphane tarafından atanan özgün bir kod ile izleneceğini açıkladı. Bu kod, altının bütün özelliklerini ve tarihçesini içerecek, böylece alıcılar için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlanacak.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:08 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:08
Artık her kuyumcuda zorunlu! Elinde gram altını olanlara yeni dönem!

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Altın piyasasında devrim niteliğinde bir değişiklik kapıda. Artık gram altınlar Darphane tarafından özel olarak ambalajlanıp etiketlenmiş biçimde satışa sunulacak. Bu yeni düzenleme, sahte altın satışlarını engellemeyi ve altın alım-satım işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefliyor. Her bir gram altın, üretici bilgileri, üretim tarihi, üretim yeri, saflık derecesi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarası içeren bir etiketle donatılacak.

Yenilikçi Takip Mekanizması

Bu yenilikçi sistem, özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir izleme mekanizması sunuyor. Bu uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.

Bülent Yılmaz, "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin Darphane tarafından verilen benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı bir sistemdir," ifadelerini kullandı.

Sertifika ve Ambalaj

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, tüm gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde satılacak. Her gram altın, üzerinde özel bir kod barındıracak, bu da alıcılara ekstra güvenlik sağlayacak. Yılmaz, yeni sistemin sadece altın için değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirtti.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretildiğinde, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu standart, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

Yenilikçi bu adım, hem kuyumcular hem de alıcılar için daha güvenli bir alışveriş ortamı yaratmayı hedefliyor ve sahtecilikle mücadelede önemli bir rol oynayacak.

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