Artık her kuyumcuda zorunlu! Elinde gram altını olanlara yeni dönem!

Altın piyasasında devrim niteliğinde bir değişiklik kapıda. Artık gram altınlar Darphane tarafından özel olarak ambalajlanıp etiketlenmiş biçimde satışa sunulacak. Bu yeni düzenleme, sahte altın satışlarını engellemeyi ve altın alım-satım işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefliyor. Her bir gram altın, üretici bilgileri, üretim tarihi, üretim yeri, saflık derecesi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarası içeren bir etiketle donatılacak.
Yenilikçi Takip Mekanizması
Bu yenilikçi sistem, özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir izleme mekanizması sunuyor. Bu uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.
Bülent Yılmaz, "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin Darphane tarafından verilen benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı bir sistemdir," ifadelerini kullandı.