Artık her kuyumcuda zorunlu! Elinde gram altını olanlara yeni dönem!

Sertifika ve Ambalaj Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, tüm gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde satılacak. Her gram altın, üzerinde özel bir kod barındıracak, bu da alıcılara ekstra güvenlik sağlayacak. Yılmaz, yeni sistemin sadece altın için değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirtti.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretildiğinde, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu standart, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

Yenilikçi bu adım, hem kuyumcular hem de alıcılar için daha güvenli bir alışveriş ortamı yaratmayı hedefliyor ve sahtecilikle mücadelede önemli bir rol oynayacak.