75 binlik nüfus 1 milyona dayandı

İç turizmin ve Kuzey Ege'nin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yaz sezonunu bayram yoğunluğuyla açan, 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisinin bulunduğu, 75 bine yakın kişinin yaşadığı Ayvalık'ın nüfusu bayram tatilinde 1 milyona yaklaştı.
Bayram nedeniyle yoğun araç girişinin yaşandığı ilçede otoparklar dolup taşınca, tatilciler araçlarını cadde ve sokakların yanı sıra mahalle aralarında buldukları boş alanlara park ediyor. Gezi tekneleriyle günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.