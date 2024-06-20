SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Meclis’te Kurban Bayramı sonrası ilk mesai kripto para düzenlemesi için!

Kurban Bayramı tatiline giren Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk mesaisine kripto para düzenlemesiyle girecek. Yeni düzenleme ile kripto para piyasasında şeffaflık ön görülürken SPK’ya geniş yetki verilecek. Kurallara uymayanlara ise 6 milyon TL’lik ceza var. İşte detaylar

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 10:17 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:21
Meclis’te Kurban Bayramı sonrası ilk mesai kripto para düzenlemesi için!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurban Bayramı sonrasında kritik kanun tekliflerini ele alacak.

Gündemin ilk sırasında, kripto para piyasasına yönelik düzenlemeler getiren önemli bir yasa teklifi bulunuyor.

SPK'YA GENİŞ YETKİ
Düzenlemeyle, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak, hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek.

Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzenlenecek.

Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Teklif yasalaştığında, belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

6 MİLYON LİRALIK CEZA!
Düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemler ile bilgi suistimalinin cezaları da belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur bugün 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Avukatları ne talep edecek? Bakan Yılmaz Tunç’tan yeni açıklama
İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış
Meclis’te Kurban Bayramı sonrası ilk mesai kripto para düzenlemesi için!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1’i ’kırmızı’ 3’ü ’turuncu’ 5 terörist öldürüldü!
Depozito dönemi başlıyor! Şişe/kutu başına 25 kuruş! Hem doğa hem devlet hem vatandaş kazanacak
Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler
Dışişleri Bakanlığı: ’Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi ikili görüşme’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak?
Sosyal desteklere memur zammı: Kim ne kadar destek alacak?
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TAKVİM’e konuştu: Artık hedef liderlik
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
İşgalci İsrail ordusundan Hamas itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
4 futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jose Mourinho transferde etkisini gösterdi
SON DAKİKA