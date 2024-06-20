Depozito dönemi başlıyor! Şişe/kutu başına 25 kuruş! Hem doğa hem devlet hem vatandaş kazanacak

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yönetilen " Depozito Yönetim Sistemi" çalışmalarında sona gelindi. Ulusal çapta 2025'te devreye alınması planlanan depozito iade sistemiyle 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.

5000 İADE MAKİNESİ

Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlarken, makineler için kurulum noktaları tespitleri de sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Belediyeler, Millet Bahçeleri ve üniversitelerden başlamak üzere; zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar uygulamaya dahil edilecek.