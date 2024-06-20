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Depozito dönemi başlıyor! Şişe/kutu başına 25 kuruş! Hem doğa hem devlet hem vatandaş kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük yapmasıyla başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında hem vatandaşın hem devletin hem de çevrenin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan depozito iade sistemiyle 0.1 ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşecek. Şişe-kutu başına 25 kuruş ödenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:04 Güncelleme 20 Haziran 2024, 09:07
Depozito dönemi başlıyor! Şişe/kutu başına 25 kuruş! Hem doğa hem devlet hem vatandaş kazanacak

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Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yönetilen "Depozito Yönetim Sistemi" çalışmalarında sona gelindi. Ulusal çapta 2025'te devreye alınması planlanan depozito iade sistemiyle 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.

5000 İADE MAKİNESİ
Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlarken, makineler için kurulum noktaları tespitleri de sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Belediyeler, Millet Bahçeleri ve üniversitelerden başlamak üzere; zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar uygulamaya dahil edilecek.

VATANDAŞ PARASINI NASIL ALACAK?
Vatandaşa iade ettiği her bir şişe/kutu için 25 kuruş depozito ödenecek. Depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden açılacak "e-cüzdan" hesabında toplanacak. Vatandaş biriken paralarını alışverişlerde kullanılabilecek.

'SIFIR ATIK'LA 59.9 MİLYON TON KAZANIM
Çevre Bakan-lığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve küresel bir çevre hareketine dönüşen "Sıfır Atık" projesi kapsamında 2017'den bugüne kadar 59.9 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Geri dönüşümle 185 milyar lira kazanç sağlandı. 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranı, 2023 yılında yüzde 35'e yükseldi, 2035'te ise geri kazanım oranının yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor.

500 MİLYON
Uygulama ile cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için geri dönüşüm oranının yüzde 90'a çıkması planlanıyor. Yıllık yaklaşık 20 milyar adetlik içecek ambalajının geri dönüştürülmesi, 500 milyon euro ekonomik kazanç, 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

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