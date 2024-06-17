Bayram sonrası ONS, gram, çeyrek altın fiyatları... İslam Memiş altın alım satımı yapacakları ’Bu hafta’ diyerek uyardı

"Perşembe günü Çin'in kredi faiz oranı kararı, Almanya'dan ÜFE, Türkiye'den tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak. Haftanın son günü olan cuma ise Japonya'dan ulusal TÜFE ve PMI verileri, İngiltere'den perakende satışlar ve PMI verileri, Türkiye'den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE, Euro Bölgesi'nden PMI verileri ile ABD'den S&P bileşik ve hizmet PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak."

BU HAFTA KAR SATIŞLARI GÖREBİLİRİZ "Almanya'nın ekonomik verileri ve Çin'in sanayi üretimi verileri küresel piyasalarda belirleyici rol olabilir. Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük. Ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kar satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz."

"Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar "faiz indirim" beklentisini fiyatlamak isteyebilir. Borsa tarafındaki vergi konusu açıklığa kavuştu. Ortadan kalkmadı sadece ötelendi! Perşembe gününe kadar iyi tatiller. Dışsal bir etken olsa da bayram öncesi risklerini azaltanlar keyiflerine bakabilir."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram Altın: Alış: 2.440,50 TL

Satış: 2.440,91 TL Çeyrek Altın: Alış: 3.912,00 TL

Satış: 4.023,00 TL Altın (ONS): Alış: 2.313,92 $

Satış: 2.314,22 $