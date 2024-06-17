Temmuzda %9-14 fark eklenecek! 700 bin kamu işçisine 41 bin 717 TL çıplak brüt maaş! 4D’li, taşeron...

Örneğin, en düşük memur maaşı 39 bin 544 liraya, kamu işçilerinin en düşük brüt ücreti ise 41 bin 717 liraya yükselecek. Ayrıca, memurların ek ödemeleri de artacak; çalışmayan eşler için verilen yardım 2 bin 81 liraya, çocuk yardımları ise 457,82 liraya çıkacak.

Memur emeklileri de bu artışlardan nasibini alacak; en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 739 liraya yükselecek. Emekli Sandığı kapsamındaki doktor emeklilerinin ilave ödemeleri ise uzman olmayanlar için 18 bin 312 lira, uzman doktorlar için ise 23 bin 806 lira olacak.

Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarıyla birlikte, kamu çalışanlarının maddi durumlarındaki iyileşme ve ailelerine sağladıkları katkılar önemli bir yer tutuyor. TCMB'nin alacağı faiz kararları ve enflasyonun seyri, bu süreçte ekonomik istikrarın korunması adına büyük önem taşıyor.

Kamu çalışanları ve vatandaşlar, PPK'nın Haziran toplantısında alacağı kararları büyük bir dikkatle bekliyor.