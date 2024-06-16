Emekliye dörtlü artış formülü: Temmuz’da yapılacak zamlar netleşiyor! Uygulanacak yeni oranlar ne olacak?

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Milyonlarca memur ve emekli 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da belli olacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ- Kur emeklisi için enflasyon artışını ifade ederken memurlar ve memur emeklileri için de farkın yüzde kaç olacağını ortaya koyacak. Tahminler 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 bandında çıkması yönünde. Kesin veri 3 Temmuz'da açıklanacak oran ile belli olacak. Ancak emekliler için farklı formüller de gündemde.

6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor.