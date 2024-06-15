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Yastık altında 5-10-25-50 kuruş 1 TL'lik madeni parası olanlar dikkat! Darphane'de üretimi böyle yapılıyor!

Darphane ve Damga Matbaası, günlük hayatımızda yoğun bir şekilde kullandığımız madeni paraların üretiminde son teknoloji ve kapsamlı kalite kontrol süreçlerini başarıyla entegre ederek dikkat çekici bir performans sergiliyor. Üretim tesislerinde, seçkin ham maddelerle başlayan süreç, son derece özenli bir şekilde tasarlanmış aşamalarla ilerliyor. Her bir madeni para, yüksek teknolojiye sahip makinelerde hassasiyetle şekillendirilip, özenle damgalanıyor. Bu aşamada kullanılan ileri teknolojiler, üretim verimliliğini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda ürün kalitesini en üst düzeye çıkararak mükemmellik sağlıyor.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:16
Yastık altında 5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar dikkat! Darphane’de üretimi böyle yapılıyor!

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Bu titiz ve özenli üretim süreci, Türkiye'de madeni para üretiminin kalite ve güvenilirliğini garanti altına almakta ve Darphane ve Damga Matbaası'nın bu alanda dünya standartlarında bir tesis olduğunu kanıtlamaktadır.

Darphane ve Damga Matbaası'nın Titiz Üretim Süreci

Madeni para üretimi, özellikle seçilmiş bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir alaşım kullanılarak başlar. Bu alaşım, paranın dayanıklılığını ve görünümünü maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Üretim süreci, bu hammaddenin özenle hazırlanmasıyla başlayıp, dikkatle işlenmesiyle devam eder.

Madeni Paralar Nasıl Üretiliyor?

Türkiye Merkez Bankası Darphanesi'nde gerçekleştirilen madeni para üretimi, özel olarak tasarlanmış makinelerde yüksek hız ve hassasiyetle gerçekleştirilir. Bu makineler, dakikada 700-800 madeni para üretebilecek kapasitededir ve her biri, 9 farklı presle donatılmıştır.

Desen ve Değerlerin İşlenmesi Süreci

Üretim sürecinin belki de en dikkat çekici kısmı, her bir madeni paranın üzerine özel damgalarla desen ve değerlerin kazınmasıdır. Bu işlem, paranın hem fiziksel hem de değer olarak kimliğini belirler.

Merkez Bankası tarafından üretilen her bir madeni para, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlere sahip olup, kullanıma hazır hale gelmeden önce özenle paketlenir. Örneğin, 1 lira değerindeki madeni paralar 100'lük, 50 kuruşluklar 150'lik, diğer küçük değerler ise daha büyük miktarlarda paketlenir.

Paketleme ve Kalite Kontrol

Tamamlanan üretim sonrasında, her bir madeni para paketi ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylar. Başarıyla geçen her bir paket, özel kutular içerisinde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderilmek üzere hazırlanır.

Darphane ve Damga Matbaası'nın ürettiği madeni paralar, Türkiye Merkez Bankası'nın güvencesi altında gerçekleşir. Üretim sürecinin her aşaması, uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütülür. Bu süreç içindeki her adım, titizlikle denetlenir ve her madeni para, piyasaya sürülmeden önce çeşitli testlerden geçirilir.

Darphane ve Damga Matbaası, sürekli olarak yenilikçi teknolojileri bünyesine dahil ederek üretim süreçlerini geliştirmekte ve verimliliği artırmaktadır. Bu teknolojik yatırımlar, madeni paraların daha detaylı desenlerle ve daha uzun ömürlü olarak üretilmesini sağlar. Ayrıca, çevresel etkileri minimuma indirmek ve sürdürülebilir bir üretim süreci sağlamak için de önemli adımlar atılmaktadır.

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