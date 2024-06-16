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Duyuru sabah 07.35 sularında geldi, SSK BAĞKUR'lu emekliye kombo jest! 10.000 TL üstü maaş alan herkes...

Her banka kendi stratejisine göre şekillendirdiği özel tekliflerle emeklilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Sunulan promosyonlar, bankanın büyüklüğüne ve müşteri politikalarına göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, kendileri için en uygun teklifi değerlendirme şansına sahip.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:20 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:21
Duyuru sabah 07.35 sularında geldi, SSK BAĞKUR’lu emekliye kombo jest! 10.000 TL üstü maaş alan herkes...

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2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de emekliler için bankalar arası rekabet giderek alevleniyor. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren maaş promosyonlarında bankalar sundukları cazip tekliflerle birbirleriyle yarışıyor. Maaş zamlarının beklendiği bu dönemde, emeklilerin banka tercihleri daha da önem kazanıyor. Sunulan çeşitli seçenekler arasından ihtiyaç ve beklentilerine en uygun olanını seçme şansına sahip olan emekliler bu dönemi değerlendirmek için çeşitli banka tekliflerini karşılaştırıyor.

YENİ TUTARLAR BELLİ OLDU

İşte bazı öne çıkan bankaların emeklilere sunduğu promosyon detayları:

Akbank: Maaş kategorilerine göre 6.250 ila 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ek olarak, her otomatik fatura talimatı için 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para veriyor.

Garanti BBVA ve ING: Bu bankalar da maaşa göre 6.250 ila 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunarkz. ING, 3 adet otomatik fatura talimatı verenlere 600 lira, toplamda 3.000 lira bonus sunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Her iki devlet bankası da emeklilere maaş kategorilerine göre 5.000 ila 12.000 lira arası promosyon öneriyor.

Yapı Kredi: Maaşa göre 6.250 ila 15.000 lira arası promosyon sunuyor. Yapı Kredi ayrıca, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı için ek ödüller de sağlıyor.

EMEKLİLER İÇİN AVANTAJLI DÖNEM

Emekliler, maaş promosyonları ve ek teklifler sayesinde daha avantajlı bir mali döneme adım atıyor. Bankaların rekabeti, emekliler için daha fazla fırsat anlamına geliyor.

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