Duyuru sabah 07.35 sularında geldi, SSK BAĞKUR’lu emekliye kombo jest! 10.000 TL üstü maaş alan herkes...

2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de emekliler için bankalar arası rekabet giderek alevleniyor. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren maaş promosyonlarında bankalar sundukları cazip tekliflerle birbirleriyle yarışıyor. Maaş zamlarının beklendiği bu dönemde, emeklilerin banka tercihleri daha da önem kazanıyor. Sunulan çeşitli seçenekler arasından ihtiyaç ve beklentilerine en uygun olanını seçme şansına sahip olan emekliler bu dönemi değerlendirmek için çeşitli banka tekliflerini karşılaştırıyor.