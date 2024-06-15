SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 Haziran ayı HALKA ARZ TAKVİMİ! SPK'dan 2 halka arz duyurusu: Armada, Akfen, Enda, Mopaş, Ahes, Özata, Golda...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ, Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ ile Çan2 Termik AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte, Haziran ayı içinde yatırımcılar yeni fırsatlarla karşı karşıya kalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:46 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:46
2024 Haziran ayı HALKA ARZ TAKVİMİ! SPK’dan 2 halka arz duyurusu: Armada, Akfen, Enda, Mopaş, Ahes, Özata, Golda...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün yaptığı açıklamada Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ ile Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurularını onayladığını duyurdu. Ayrıca, Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da kabul edildi. İşte Haziran ayı halka arz takvimi...

TASLAK HALKA ARZ LİSTESİ

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ Halka Arzı Detayları:

Seğmen Kardeşler Gıda 30.00 liradan halka arz olacak. T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ Halka Arzı Detayları:

Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi. Toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak.

Çan2 Termik AŞ Bedelsiz Sermaye Artırımı Detayları:

Öte yandan SPK Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Çan2 Termik A.Ş. yüzde 646,17566 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu.

UYARI

Bu haberde yer alan halka arzlarla ilgili bilgiler, ortaya çıkan söylentiler ve mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Ancak bu bilgilerin kesin ve nihai olduğu garanti edilemez. Halka arz süreçleri, yasal düzenlemeler, şirket stratejileri ve diğer faktörler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Halka arzlarla ilgili en güncel ve kesin bilgileri almak için lütfen SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve ilgili şirketlerin resmi duyurularını yakından takip edin. Herhangi bir yatırım kararı öncesinde detaylı araştırma yapmanız ve profesyonel danışmanlardan destek almanız önemle tavsiye edilir.

Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGKlılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGKlılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?
Kademeli emeklilik kıstası: Torba yasada 2000 sonrası SGK'lılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
İHH
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton’dan haber geldi! Sosyal medyadan duyurdu: İlk kez kamuoyuna çıkacak
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü
Memduh Paşa Yalısı’nda Oscar’lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış
Ayşe babası Efe Önbilgin ile kavuştu! Hiçbir şey bitmedi! Deniz Akkaya’dan ilk paylaşım geldi
Vergide 2 yeni uygulama geliyor| Çalışmalar hızlandı! Bayramdan sonra Meclis’te! İşte paketin detayları
İsviçre’de Ukrayna görüşmesi! Tatil beldesinde ateşkes konuşulacak: Rusya ve Çin hariç herkes orada
Merkez Bankası’nın anket tahmini yenilendi! SSK BAĞKURLUYA YENİ HESAP ÇIKTI! Temmuz 2024’te maaşlara en az...
SON DAKİKA