2024 Haziran ayı HALKA ARZ TAKVİMİ! SPK’dan 2 halka arz duyurusu: Armada, Akfen, Enda, Mopaş, Ahes, Özata, Golda...

Çan2 Termik AŞ Bedelsiz Sermaye Artırımı Detayları:
Öte yandan SPK Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Çan2 Termik A.Ş. yüzde 646,17566 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu.
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Bu haberde yer alan halka arzlarla ilgili bilgiler, ortaya çıkan söylentiler ve mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Ancak bu bilgilerin kesin ve nihai olduğu garanti edilemez. Halka arz süreçleri, yasal düzenlemeler, şirket stratejileri ve diğer faktörler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.
Halka arzlarla ilgili en güncel ve kesin bilgileri almak için lütfen SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve ilgili şirketlerin resmi duyurularını yakından takip edin. Herhangi bir yatırım kararı öncesinde detaylı araştırma yapmanız ve profesyonel danışmanlardan destek almanız önemle tavsiye edilir.