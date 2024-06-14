Torba yasada 2000 sonrası SGK’lılar için düzenleme var mı? 58-60 yaş şartı kaldırılacak mı? Kademeli emeklilik kıstası...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Son yıllarda emeklilik reformları Türkiye gündeminde geniş yer tutuyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlayanlar, emeklilik düzenlemelerinde yapılacak olası değişikliklere odaklanmış durumda. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber, kademeli emeklilik beklentisi de artmış durumda. Bu bağlamda, TBMM'den gelecek haberler büyük bir merakla bekleniyor.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi? EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.