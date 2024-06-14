Avrupa Birliği’nin Çin’e yönelik kararı Pekin’i kızdırdı: ’’Gerekli tüm önlemleri alırız!’’

Avrupa Komisyonu, Çin 'den elektrikli otomobil ithalatına yönelik gümrük vergi si kısıtlamaları neredeyse %50'ye çıkardı. Buna yanıt olarak Pekin, Avrupa'yı korumacılıkla suçladı ve AB'nin "DTÖ'nün gerçeklerini ve kurallarını göz ardı ettiğini" ve Çin'in elektrikli araçlarda "açık rekabet" ile elde ettiği avantaja müdahale ettiğini belirtti.

İtalya adına, Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso , "ülkemizin sanayi sektörünün gelişmesinin itici sektörlerinden biri olan İtalya'daki İtalyan otomotiv endüstrisini yeniden teyit etmeyi" amaçlayan "Avrupa üretimini koruma" duyurusunu "memnuniyetle" karşıladı.

Macaristan ayrıca "planın aşırı korumacılığından" söz ederken, İsveç'in de buna açıkça karşı olduğuna inanılıyor.

NEREDEYSE YARISINA ÇIKACAK

Somut olarak, yeni Avrupa ek vergileri %38,1'e ulaşacak. Bu nedenle Çin'in elektrikli araçlarına mevcut %10'luk gümrük vergisini %48,1'e, yani 'gümrüksüz' fiyatının neredeyse yarısına çıkaracaklar.

Brüksel, bireysel üreticiler için farklı vergiler belirledi: Bunlar Byd için 17,4'ten Geely için %20'ye ve Saic için %38,1'e kadar değişiyor. Yerel üretim yapan büyük Avrupalı şirketler de dahil olmak üzere, soruşturmada iş birliği yapan şirketler için ek vergiler yüzde 21 olacak. İş birliği yapmayanlara ise yüzde 38,1 daha fazla ödeme yapılacak.