SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik kararı Pekin'i kızdırdı: ''Gerekli tüm önlemleri alırız!''

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere %17,4 ile %38,1 arasında ek gümrük vergileri uygulayacağı duyurusu, Çin hükümetinin Çin'i savunmak için "gerekli tüm önlemleri alma" tehdidinde bulunmasına yol açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 23:15 Güncelleme 14 Haziran 2024, 23:15
Avrupa Birliği’nin Çin’e yönelik kararı Pekin’i kızdırdı: ’’Gerekli tüm önlemleri alırız!’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Komisyonu, Çin'den elektrikli otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi kısıtlamaları neredeyse %50'ye çıkardı. Buna yanıt olarak Pekin, Avrupa'yı korumacılıkla suçladı ve AB'nin "DTÖ'nün gerçeklerini ve kurallarını göz ardı ettiğini" ve Çin'in elektrikli araçlarda "açık rekabet" ile elde ettiği avantaja müdahale ettiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis , "Amacımız Avrupa pazarını Çin elektrikli araçlarına kapatmak değil, rekabetin adil olmasını sağlamak" dedi.

AB İÇİNDEN PROTESTOLAR

Berlin'de Şansölye sözcüsü Olaf Scholz, Komisyonu davet ederek "Ticarette başka engellere ihtiyacımız yok" diyerek Çin'e görüşme teklifinde bulunacak.

Macaristan ayrıca "planın aşırı korumacılığından" söz ederken, İsveç'in de buna açıkça karşı olduğuna inanılıyor.

İtalya adına, Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso , "ülkemizin sanayi sektörünün gelişmesinin itici sektörlerinden biri olan İtalya'daki İtalyan otomotiv endüstrisini yeniden teyit etmeyi" amaçlayan "Avrupa üretimini koruma" duyurusunu "memnuniyetle" karşıladı.

NEREDEYSE YARISINA ÇIKACAK

Somut olarak, yeni Avrupa ek vergileri %38,1'e ulaşacak. Bu nedenle Çin'in elektrikli araçlarına mevcut %10'luk gümrük vergisini %48,1'e, yani 'gümrüksüz' fiyatının neredeyse yarısına çıkaracaklar.

Brüksel, bireysel üreticiler için farklı vergiler belirledi: Bunlar Byd için 17,4'ten Geely için %20'ye ve Saic için %38,1'e kadar değişiyor. Yerel üretim yapan büyük Avrupalı şirketler de dahil olmak üzere, soruşturmada iş birliği yapan şirketler için ek vergiler yüzde 21 olacak. İş birliği yapmayanlara ise yüzde 38,1 daha fazla ödeme yapılacak.

TESLA DÜŞÜK TARİFE İSTEDİ

Elon Musk'un elektrik devi Tesla , Şanghay'daki üretimi için özel ve daha düşük tarifeler talep etti. Avrupa Komisyonu'na göre, sonbaharda başlatılan ve belgelenmiş ve DTÖ'ye uygun olduğunu düşündüğü soruşturmanın sonucunu sorgulanabilir hale getirebilecek herhangi bir kritik konu bulunmuyor. Dombrovskis, "Çin'den ağır sübvansiyonlu akülü elektrikli araç ithalatındaki artış karşısında harekete geçmekten başka seçeneğimiz yoktu" diye uyardı. "Bu çarpıklıklar, tek pazarda ve küresel pazarlarda eşit şartları olumsuz etkiliyor ve AB işletmelerine zarar veriyor."

PEKİN'DEN TEPKİ

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerinin piyasa ekonomisi ilkelerini ihlal edeceğini ve Avrupa'nın kendi çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Yakın zamanda benzer şekilde ABD, Çin'in ürettiği elektrikli araçlara yönelik vergileri dört katına çıkararak yüzde 100'e yükseltmişti.

Brüksel'in BYD ve Geely gibi Çinli üreticiler ve Çin'den Avrupa'ya otomobil ihraç eden Tesla gibi batılı üreticilerden yapılan ithalat için ABD'ye kıyasla çok daha düşük oranda vergi belirlemesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Valilikten ilk açıklama
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
İHH
Başkan Erdoğan’ın İtalya seferi! Meloni karşıladı Gazze diplomasisi başladı
Almanya İskoçya | CANLI
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’da dünyaya seslendi
Türk Telekom
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
Ankara’da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü
Kaş Adliyesi’ndeki tuvalet kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri
İstanbul’da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti
SON DAKİKA